Studium: Bewerbungsfrist für Studiengänge in Oberfranken endet bald

Die Schülerinnen und Schüler in Bayern haben ihr Abitur fast geschafft, jetzt geht es nur noch um die mündlichen Prüfungen. Also höchste Zeit, um sich über die Pläne nach dem Schulabschluss Gedanken zu machen. Wenn es ein Studium sein soll, bieten sich in Oberfranken ganz neue Möglichkeiten. An den neuen Hochschulstandorten Selb, Kronach und Kulmbach werden innovative und teilweise einzigartige Studiengänge angeboten. Deutschlandweit einmalig ist zum Beispiel der Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“ am Lucas-Cranach-Campus in Kronach. Dort könnt ihr aber auch autonomes Fahren studieren. Dann seid ihr vielleicht bald an der Entwicklung solcher Shuttles beteiligt, die gerade durch Hof und Rehau rollen. In Selb bietet die Hochschule Hof den neuen Studiengang „Design und Mobilität“ an. Es geht unter anderem darum, wie sich die Entwicklungsziele der nachhaltigen Mobilität erreichen lassen. Alle Studiengänge starten zum Wintersemester, noch könnt ihr euch bewerben.