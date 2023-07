Studierende planen Café in Hofer Innenstadt: Crowdfunding-Kampagne gestartet

Die Leerstände in der Innenstadt sind seit Jahren ein Problem für Hof. Immer wieder gibt es jedoch Versuche, den Bereich mehr zu beleben. Am Freitag startet das Open-Air-Programm auf dem Schiller-Quartier. Ein paar Studierende der Hochschule Hof haben die Karolinenstraße im Blick. Die 30 Mitglieder des Vereins „Kulturdrang e.V.“ wollen dort ein Café mit Kulturbühne eröffnen. „Zur Auszeit“ soll das Studentencafé heißen. Mit einer Crowdfunding-Kampagne will die Initiative nun mehr Geld sammeln, um den Plan verwirklichen zu können. 20.000 Euro sind das Ziel für Miete, Nebenkosten, Versicherungen und kleinere Renovierungen.