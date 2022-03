Studierende in Bayern: Duales Studium immer beliebter

Ein guter Studienabschluss reicht bei einem Bewerbungsgespräch meistens nicht. Arbeitgeber wollen Praxiserfahrung sehen. Die können Studierende im Rahmen von Praktika oder einer Werkstudenten-Tätigkeit sammeln. Oder eben gleich bei einem dualen Studium. Dieses Modell wird bei bayerischen Studierenden immer beliebter.

Laut dem Netzwerk Hochschule Dual steigt die Zahl der dual Studierenden seit 15 Jahren stetig an. Im Wintersemester 2021/2022 haben knapp 8.400 Studierende dual studiert. Die meisten dualen Studenten gibt es in Oberbayern, aber auch in Oberfranken steigt die Nachfrage an. Die Hochschule Hof bietet zum Beispiel auch duale Studiengänge an. Besonders gefragt ist das Studium mit integrierten Praxisphasen in einem Unternehmen im Bereich Technik und IT. Auch die Zahl der dual studierbaren Studiengänge nimmt zu. In Bayern gibt es aktuell fast 400. Die steigende Nachfrage nach dualen Studiengängen erkennen auch Unternehmen oder Behörden. Im vergangenen Wintersemester hat es in Bayern über 1.700 Praxispartner gegeben.