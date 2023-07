Wer sich für ein Studium an der Hochschule Hof interessiert, oder sich sogar schon dafür entschieden hat, kann sich heute umfassend informieren. Am Campus in Hof findet zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr ein Bewerbertag statt. Das Team der Zentralen Studienberatung und Vertreter der Fakultäten stellen sich den Fragen der Interessenten. Dabei geht es nicht nur um den Studiengang an sich, sondern auch um das Leben in Hof generell.