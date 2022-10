Studienbeginn in Plauen: Stadtführungen für neue Studis

Der Oktober ist für Studenten immer ein wichtiges Datum. In dem Monat startet für die meisten das neue Wintersemester. Viele junge Erwachsene starten dann auch ihren neuen Lebensabschnitt an den Universitäten oder Hochschulen. Über 4000 Studierende zählt mittlerweile die Hochschule Hof.

In Plauen beginnen diesen Monat 120 Erstsemester ihr Studium. Doch das Studium soll nicht direkt mit trockenen Vorlesungen starten. Die neuen Studierenden der Staatlichen Studienakademie können sich in der ersten Woche erstmal ihr neues Zuhause anschauen. Denn auch dieses Jahr bekommen die Erstis heute (MI) und morgen Führungen durch die Stadt Plauen.