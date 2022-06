Studienakademie Plauen: Fertigstellung im Herbst 2023

Plauen feiert in diesem Jahr 900-jähriges Bestehen und hat sich während dieser Zeit ganz schön verändert. Das passiert momentan auch an einem historischen Ort. Auf dem Schlossplatz entsteht ein neuer Campus für die Staatliche Studienakademie. Dazu gehört auch ein moderner Neubau, der Originalteile des Plauener Schlosses beinhaltet. Darin findet künftig der Audimax für 200 Personen und die Bibliothek Platz. Zum Richtfest heute ist auch der Sächsische Finanzminister Hartmut Vorjohann gekommen. Der Freistaat Sachsen investiert insgesamt rund 30 Millionen Euro in den Campus. Kommendes Jahr folgen dann noch die Außenanlagen, sodass im Herbst 2023 alles fertig sein soll.

© studioinges Architektur und Städtebau BDA