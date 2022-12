Studien- und Berufsmöglichkeiten: students4students ist zurück

In den letzten Jahren war es für Schüler schwer, sich über Studien- oder Berufsmöglichkeiten zu informieren. Nachdem Ausbildungsmessen wegen Corona weitestgehend ausgefallen sind, können sie jetzt wieder stattfinden. Eine der größten Messen dieser Art ist „students4students“. In den hochfränkischen Schulen treffen Schüler der Abschlussklassen am 23. Dezember auf ehemalige Absolventen. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem das Schiller-Gymnasium Hof, das Hochfranken-Gymnasium Naila und die FOS/BOS Marktredwitz. Die traditionelle Homecoming-Party am Abend wird es dieses Mal allerdings nicht geben.

Wann:

Vormittag des 23. Dezember 2022

Teilnehmende Schulen:

– FOS/BOS Marktredwitz

– Luisenburg – Gymnasium Wunsiedel

– Walter-Gropius-Gymnasium Selb

– Gymnasium Münchberg

– Hochfranken-Gymnasium Naila

– FOS/ BOS Hof

– Schiller-Gymnasium Hof

– Reinhart – Gymnasium Hof

– Jean-Paul-Gymnasium Hof