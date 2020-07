Studie zur Lebenserwartung: Euroherz-Region im unteren Durchschnitt

Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis ganz gut aus: Die Menschen im Süden Deutschland leben länger als im Norden. Das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung herausgefunden. Die Euroherz-Region scheint aber zu weit mittig zu liegen.

Insgesamt liegt unsere Region im unteren Drittel der Studie. 402 Landkreise in Deutschland haben sich die Forscherinnen und Forscher angeschaut. Bei den Männern liegt der Landkreis Wunsiedel weit am Ende mit Platz 386. Sie erreichen im Schnitt ein Alter von 77,2 Jahren. Außerdem haben die Forscher ausgemacht, dass die Menschen im Osten Deutschlands kürzer leben. Auch das scheint nicht auf die Region zuzutreffen. Das Vogtland liegt bei den Frauen an der Spitze mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 einhalb Jahren. Ursache für die Ergebnisse sei in erster Linie die Arbeitslosenquote.