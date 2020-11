Studie zur Fahrradfreundlichkeit: Letzter Tag für ADFC-Fahrradklima-Test

Radwege, die mitten in der Straße aufhören, sind in Hof keine Seltenheit. Beim letzten ADFC-Fahrradklimatest ist die Stadt trauriges Schlusslicht gewesen. Die Verantwortlichen im Rathaus haben darauf aber reagiert. So steckt die Stadt jetzt mehr Geld in den Radverkehr, sagt Alois Wiesgickl vom ADFC in Hof auf Nachfrage von Radio Euroherz. Beispiele sind ein zusätzlicher Weg zwischen Hallenbad und Berufsschule und ein neuer Radweg in der Ernst-Reuter-Straße. Die Kreuzung am Berliner Platz sei dadurch jetzt deutlich sicherer, so Wiesgickel.

Er erwartet, dass Hof in der nächsten Auswertung mehr Punkte erhält. Heute ist die letzte Möglichkeit, um beim ADFC-Fahrradklima-Test mitzumachen. In einer Sonderbefragung geht es heuer zusätzlich um den Radverkehr während der Corona-Zeit. Den Link zur Umfrage gibt’s auf unserer Website.

https://fahrradklima-test.adfc.de/