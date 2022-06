Studie zu Corona: Rund 17 Prozent mit Langzeit-Beschwerden

Die gemeldeten Corona-Infektionen in Bayern gehen weiterhin stark zurück. Die Inzidenz liege inzwischen bei 214, in der Vorwoche (…)

Inzidenz in Bayern sinkt weiter: Regional große Unterschiede

Ab Samstag gilt in Bayerns Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eine gelockerte Maskenpflicht. Statt der bisher (…)

FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Praxen und Pflege aufgehoben

Luftfilter wohl mangelhaft: Hof will 379 Geräte zurückgeben

Die Stadt Hof in Oberfranken will 379 in Schulen eingesetzte Luftreinigungsgeräte dem Hersteller zurückgeben, weil sie (…)