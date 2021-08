Studie: Jugendliche gut 70 Stunden pro Woche online

Berlin (dpa) – Sieben positive Tests hat es beim Start des Corona-Pilotprojekts in sechs Berliner Clubs gegeben. «Die betroffenen (…)

Sieben Positiv-Tests bei Pilotprojekt in Berliner Clubs

Berlin (dpa) – Intensivmediziner haben eine unabhängige, repräsentative Bevölkerungsumfrage zum Stand des Impfens in Deutschland (…)

Berlin (dpa) – Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei (…)

Bund hält vorerst an 3G-Regel fest

Berlin (dpa) – Die Bundesregierung hält in ihrem Corona-Kurs vorerst an der «3G-Regel» fest – Zugang zu Aktivitäten in (…)