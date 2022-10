Studentische Umweltinitiative: Podiumsdiskussion zum Thema Wasserknappheit an der Hochschule Hof

In diesem Sommer haben wir es wieder erlebt. Sonne, Hitze und teilweise Wochen lang kein bisschen Regen. Die Trockenheit hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Feuerwehren im Dauereinsatz waren. Diese Art von Wetter könnte sich gravierend auf unsere Zukunft auswirken. Die Studentische Umweltinitiative lädt am Abend zu einer Podiumsdiskussion an die Hochschule Hof ein, die sich mit möglichen Auswirkungen der Trockenheit befassen wird. David Raithel von der SUI:

Die Veranstaltung ist für alle Interessierten kostenlos. Beginn ist um 19 Uhr im Audimax der Hochschule Hof (Raum G 023).