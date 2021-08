Studentenwohnheim in Hof: Entscheidung schon gefallen?

Das geplante Wohnheim für Studierende der Verwaltungshochschule in Hof entwickelt sich zum Wahlkampthema. Immer mehr Politiker schalten sich in die Debatte ein. Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion hat sich vor Kurzem für das ehemalige Hoftex-Areal in der Schützenstraße ausgesprochen, genauso wie der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt. Jetzt sorgt aber eine Aussage des Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König für Verwirrung.

König hat behauptet, die Entscheidung für den Standort sei bereits gefallen. Demnach werde ein Wohnheim direkt am Campus präferiert, weil der Freistaat ein staatliches Baugrundstück bevorzuge. In einem Schreiben an Finanzminister Albert Füracker spricht sich Adelt jetzt noch einmal für das Hoftex-Areal aus. Für ihn sei es die zeit- und kostengünstigere Option. Er wollte auch wissen, ob die Entscheidung tatsächlich schon endgültig gefallen sei.

Kritik kommt auch von der Stadtratsfraktion FAB und Freie. Sie befürwortet ebenfalls Wohnplätze für Studierende in der Innenstadt. Ein Argument wäre die sowieso schon angespannte Parkplatz-Situation an der Hochschule. Die Fraktion will, dass sich der Vorsitzende des Landtagsausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr, Sebastian Körber (FDP), in den nächsten Tagen vor Ort ein Bild macht. Sie hat auch Umweltminister Thorsten Glauber angefragt.