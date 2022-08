Studenten-Wohnungen: Kostensteigerungen in Oberfranken sollen moderat ausfallen

Wer zuhause mit Gas heizt, der hat sich gedanklich ohnehin schon auf horrende Energiekosten im Herbst und Winter eingestellt. Aber auch auf Studierende mit einem Wohnheimplatz kommen voraussichtlich höhere Kosten zu.

Für die Studierenden in den Hofer Studentenwohnungen ist eine genaue Preissteigerung der Nebenkosten noch nicht raus. Aber wie das zuständige Studentenwerk Oberfranken auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilt, sollen Steigerungen zeitnah und moderat gestaltet werden. Ein paar Vergleichswerte: In München rechnet das Studentenwerk mit Steigerungen bis zu 40 Prozent, kommendes Jahr sogar mit 50 Prozent. In der Unistadt Würzburg ist von 20 bis 35 Prozent höheren Nebenkosten die Rede. Wer Bafög bekommt und nicht bei den Eltern wohnt, hat Glück: Hier gibts einen Heizkostenzuschuss von 230 Euro. Das und die jüngste Bafög-Reform reichen aber angesichts der Inflation nicht aus, kritisieren mehrere Studentenwerke in Bayern. Ohnehin ist der Run auf die vergleichsweise günstigen Studentenwohnungen enorm. Es kann mehrere Semester dauern, bis man ein Zimmer bekommt.