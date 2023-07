Student der Hochschule Hof: Einer der besten 20 dual Studierenden Bayerns

Studium bedeutet nicht nur den ganzen Tag im Hörsaal oder in Seminarräumen sitzen. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein duales Studium. Neben der Theorie in der Hochschule oder der Uni, sammeln sie gleichzeitig praktische Erfahrungen in einem Betrieb. Ein Student der Hochschule Hof gehört zu den besten dual Studierenden Bayerns. Jonas Will ist einer der 20 ausgezeichneten Absolventen, die den „Dualissimo-Preis“ erhalten haben. Er hat seinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und gleichzeitig eine Ausbildung als Mechatroniker bei der REHAU AG absolviert.

© Jonas Will, Hochschule Hof