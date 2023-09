Stromtrasse SuedOstLink: Trogen hat Klage eingereicht

Die Stromtrasse SuedOstLink soll in Teilen auch durch die Landkreise Hof und Wunsiedel verlaufen. Im Februar hat der Netzbetreiber TenneT den finalen Trassenverlauf vorgestellt. Im Vorfeld will TenneT viele Vorschläge aus den betroffenen Städten und Gemeinden berücksichtigt haben. Zufrieden sind aber nicht alle. Die Gemeinde Trogen im Landkreis Hof hat beim Bundesverwaltungsgericht Klage eingereicht. Das berichtet die Frankenpost. Das habe Bürgermeister Sven Dietrich im Gemeinderat mitgeteilt. Zum Hintergrund: Ein künftiges Trinkwasserschutzgebiet wäre von der Trasse betroffen. Die Bundesnetzagentur habe eine Veränderungssperre verhängt. Die Gemeinde könne das Schutzgebiet deshalb für fünf Jahre nicht ausweisen. Trogen sei aber nicht grundsätzlich gegen die Trasse, so Dietrich laut dem Artikel. Sie solle nur anders verlaufen.