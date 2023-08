Stromtrasse SuedOstLink: TenneT will noch dieses Jahr mit Bauarbeiten starten

Der Netzbetreiber TenneT macht Druck: Er will noch in diesem Jahr mit den ersten Bauarbeiten an der Stromtrasse SuedOstLink im Bereich zwischen Münchenreuth und Marktredwitz starten. TenneT hat bei der Bundesnetzagentur daher einen Antrag auf frühzeitigen Baubeginn gestellt. TenneT hofft auf eine Entscheidung im September. Im Oktober soll es dann mit ersten Arbeiten losgehen. Konkret würde der vorzeitige Baubeginn erste Horizontalspülbohrungen im Planungsabschnitt C1 zwischen Münchenreuth und Marktredwitz bedeuten. Der Netzbetreiber TenneT würde in dem Bereich dann auch notwendige Baumfällungen vornehmen. Es sind weitere Anträge auf vorzeitigen Baubeginn geplant, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Da geht es dann tatsächlich auch schon um die Verlegung der ersten Gleichstrom-Erdkabel.