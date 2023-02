Stromtrasse SüdOstLink: TenneT stellt finalen Trassenverlauf vor

Seit es die Pläne für den SüdOstLink durch die Region gibt, gibt es auch Widerstand gegen diese Stromtrasse. Nach dem Netzbetreiber TenneT soll sie Strom aus Windenergie vom Norden in den Süden Deutschlands liefern. Führende Politiker wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger waren erst Gegner des SüdOstLinks. Jetzt – durch die Energiekrise – gabs allerdings einen Stimmungswechsel.

TenneT will nach der Corona-Pandemie mit dem Ausbau weiterkommen; noch im Frühjahr will das Unternehmen bei der Bundesnetzagentur den konkreten Trassenverlauf einreichen und genehmigen lassen. Und wie dieser genaue Verlauf des SüdOstLinks aussehen soll, welche Grundstücke davon bei uns in den Landkreisen Hof und Wunsiedel betroffen sind – das will TenneT heute Vormittag (11 – 11:30 Uhr) in der Münch-Ferber-Villa in Hof präsentieren. Auch Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sind zum Termin eingeladen.

Foto: Das Bild zeigt eine Erdkabellieferung – die Stromtrasse SüdOstLink soll auch bei uns in der Region unterirdisch verlaufen