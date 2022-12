Stromtrasse SüdOstLink: Problem ist nicht die Energie, sondern die Speicherung

Um die Energieversorgung in Deutschland vorübergehend sicherzustellen, hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, drei Atomkraftwerke bis zum Frühjahr weiter am Netz zu lassen. Es braucht aber auch langfristige Lösungen. Ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit in unserer Region soll die Stromtrasse SüdOstLink sein. Sie soll Strom aus Norddeutschland zu uns bringen. Trotz der Energiekrise halten die Gegner des Links weiter an ihrer Kritik fest.

Nicht nur der Landkreis Wunsiedel will weiter gegen das Projekt kämpfen. Auch die Bürgerinitiative Wurlitz ist in Zeiten der Energiekrise weiterhin gegen die Trasse. Sie bedrohe durch die baulichen Eingriffe nicht nur die Existenz der Landwirte, sondern sei als zentrales Versorgungssystem auch anfälliger für Störungen von außen, so Günter Martin, Sprecher der Bürgerinitiative Wurlitz im Gespräch mit Radio Euroherz. Die Trassengegner wünschen sich stattdessen eine dezentrale Energieversorgung vor Ort. Das Problem sei auch gar nicht, dass es hier zu wenig erneuerbare Energien gebe. Es scheitere stattdessen daran, dass die überschüssige Energie nirgends gespeichert werden könne. Als positives Beispiel nennt Martin den Wunsiedler Weg. Dort könne die Energie bei Bedarf in grünen Wasserstoff verwandelt werden. Derartige Investitionen seien kostengünstiger als für zig Milliarden Euro das halbe Land umzugraben.