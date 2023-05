Stromtrasse SuedOstLink: Im Süden Bayerns laufen schon archäologische Untersuchungen

Noch ist hier von der umstrittenen Stromtrasse SuedOstLink nichts zu sehen… Mitarbeiter des Netzbetreibers TenneT haben lediglich die Böden dort untersucht, wo die Trasse mal verlaufen soll. Und welche Grundstücke im Raum Hof und Wunsiedel betroffen sind, hat TenneT erst im Februar vorgestellt. In Südbayern ist man da schon einen Schritt weiter.

Im Landkreis Landshut, am Endpunkt des SuedOstLinks, passiert gerade das, was auch uns im Fichtelgebirge und östlichen Landkreis Hof blüht: Dort laufen erste Grabungen. Es geht aber längst noch nicht darum irgendwelche Starkstromkabel unter die Erde zu bringen. Es handelt sich hier um archäologische Grabungen. Das ist bei großen Bauprojekten gängige Praxis. Sollten Relikte aus der Vergangenheit auftauchen – alte Siedlungen, Gräber oder Wege – dann wird das Ganze geborgen und geht an die Denkmalpflege.