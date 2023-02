Stromtrasse SuedOstLink: Gegenwind auch aus Trogen

Der Netzbetreiber TenneT geht stark davon aus, im kommenden Jahr mit dem Bau der Stromtrasse SuedOstLink starten zu können. Vorausgesetzt die Bundesnetzagentur genehmigt den finalen Vorschlag für den Trassenverlauf. Den Reaktionen zu Folge könnte es aber noch Probleme geben. Die Kritik in der Region reißt nicht ab. Der Landkreis Wunsiedel hat schon angekündigt, eine Klage prüfen zu wollen. Und auch der Hofer Landrat Oliver Bär sieht den aktuellen Vorschlag zwiegespalten. Er sieht Verbesserungsbedarf im Raum Trogen. Bürgermeister Sven Dietrich erklärt, dass die Trasse mitten durch ein geplantes Wasserschutzgebiet verlaufen soll. Die Gemeinde will im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung erneut ihre Einwände vorbringen. Auch eine Klage schließt der Bürgermeister im Gespräch mit Radio Euroherz nicht aus. Wasser sei ein schützenswertes Gut und die Gemeinde wolle ihren Bürgern eine vernünftige Wasserversorgung bieten, so Dietrich.