Stromtrasse SüdOstLink: Auch Marktredwitz klagt

Auch Marktredwitz klagt. Der Stadtrat in Marktredwitz hat am Abend beschlossen, sich der Klage des Landkreises Wunsiedel gegen den SüdOstLink anzuschließen. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass der von der Bundesnetzagentur festgelegte Korridor für die unter der Erde verlegte Hochspannungsgleichstromleitung absolut ungeeignet sei. Das sollte jedem klar sein, der die Örtlichkeiten kennt. Allein was der Pflanzen- und Tierwelt zugemutet werden soll, wird große Schäden hinterlassen, heißt es weiter. Außerdem hat der Stadtrat in Marktredwitz erhebliche Vorwürfe erhoben, dass die Version der Trasse festgelegt wurde, ohne die Quell- und Trinkwasservorkommen zu beachten. Rechtsanwalt Baumann sieht das gesamte Verfahren nicht konform mit dem europäischen Recht. Baumann vertritt bereits den Landkreis Wunsiedel und wurde jetzt auch vom Marktredwitzer Stadtrat mit einer Klage beauftragt.