Die Bahn soll eine klimaneutrale Alternative zum Auto werden. Die REHAU AG baut nun eine Produktionshalle für Stromschienen für U- und S-Bahnen. Das Werk in der Sudetenstraße in Rehau soll Ende des Jahres in Betrieb gehen. Heute findet (9:30 Uhr) der Spatenstich statt. Insgesamt investiert das Unternehmen zirka fünf Millionen Euro in die Produktionshalle.

Foto: Symbolbild