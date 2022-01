Strompreis-Explosion: Was passiert, wenn mein Vertrag gekündigt wird?

Weil die Strompreise immer weiter ansteigen, stehen einige der sogenannten „Billig-Netzanbieter“ vor dem Aus. Jüngstes Beispiel dafür ist der Stromanbieter „Stromio“, der alle bestehenden Kundenverträge kurz vor Weihnachten insolvenzbedingt gekündigt hat. In so einem Fall übernehmen die Stadtwerke in den folgenden drei Monaten die sogenannte Grundversorgung der betroffenen Haushalte. Innerhalb dieser Zeit haben die Betroffenen die Möglichkeit, ein Angebot der Stadtwerke in Anspruch zu nehmen, oder sich nach einem anderen Netzanbieter umzusehen – aber bitte mit Vorsicht, sagt Marion Gaksch von der Verbraucherzentrale Bayern:

Marion Gaksch rät außerdem dazu, sich vor dem Wechsel ein Bild vom Anbieter zu machen – zum Einen über die Website des Anbieters und zum Anderen über die Bewertungen anderer Kunden.