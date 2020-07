Stromladesäulen in Hof: App startet heute

Noch immer sind relativ wenig Elektroautos auf den Straßen unterwegs. Das liegt auch daran, dass es immer noch wenige Ladesäulen gibt. In der Stadt Hof sind es zumindest sieben Stück. Sechs davon gehören zum Ladeverbund+. Wer an diesen Stromtankstellen sein Auto laden will, muss per SMS bezahlen. Seit heute gibt es aber auch eine App. Künftig ist nicht mehr die Zeit, sondern die geladenen Kilowattstunden entscheidend für die Rechnung, schreiben die Stadtwerke Hof.

In den kommenden Tagen rüsten Monteure die Ladesäulen um. Dabei können sie Autos kurzzeitig ausstecken.

www.ladeverbundplus.de