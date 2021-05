Stromerzeugung durch Wasser: Hochschule Hof forscht an nachhaltiger Energieerzeugung

Wenn ihr an grüne Energie denkt, kommen euch sicher Photovoltaik- und Windkraftanlagen in den Sinn. Aber auch die Kraft des Wassers kann zur nachhaltigen Stromerzeugung genutzt werden. Daran forscht aktuell die Hochschule Hof. Das Projekt „Netzwerk zur Erzeugung von Energie mit Wasserkraft in bestehenden Wasseranlagen“ wird vom europäischen Sozialfond mit über 417.000 Euro gefördert. Die Wissenschaftler verwenden kein Frischwasser, sondern Wasser aus Fischzucht-Aquakulturen, Wasser, dass in Kläranlagen zu Trinkwasser wiederaufbereitet wird oder Brauchwasser, das durch die Haushalte fließt. Die Energie wird dann unter anderem mit Hilfe von Turbinen oder Wasserrädern erzeugt. Das Projekt soll den Wissenstransfer der Hochschule in die regionalen Unternehmen stärken und zum Erfolg erneuerbarer Energien in der Region beitragen.