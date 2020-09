Stromausfall: Umspannwerke in Hof und Rehau sind ausgefallen

Ein großflächiger Stromausfall hat in der Nacht weite Teile der Euroherz-Region lahmgelegt … wie die Bayernwerk Netz GmbH auf Nachfrage von Radio Euroherz erklärt, gab es aus noch ungeklärter Ursache Probleme an den Umspannwerken in Hof und Rehau. Um 1 Uhr 51 ist deshalb der Strom ausgefallen – in Hof war das Problem um 2 Uhr 8 beseitigt – Rehau war ab 2 Uhr 18 wieder am Netz. Inzwischen ist die Stromversorgung laut Bayernwerk-Pressesprecher Maximilian Zängl zu 100 Prozent wieder hergestellt.