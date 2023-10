Im Raum Regnitzlosau, teils auch in Rehau, ist es am Morgen dunkel geblieben. Dort ist der Strom seit den frühen Morgenstunden weg. Das meldet ihr uns und das bestätigt auch der Blick in die Online-Störungsauskunft. Demnach sind Techniker von Bayernwerk Netz vor Ort, um das Problem zu beheben. Woran es genau gelegen hat, ist noch unklar. Eine Anfrage an Bayernwerk dazu läuft.