Aufgewacht, den Lichtschalter gedrückt und: Nichts passiert. So könnte es einigen Hofern heute Morgen im Bereich Sigmundsgraben und Theaterstraße gegangen sein. Dort ist der Strom ausgefallen. Auch die Straßenlaternen waren davon betroffen.

Wie die Stadtwerke Hof aktuell über Social Media mitteilen, wurde das Netz teilweise wieder in Betrieb genommen. Sie bitten weiterhin um Geduld. Die Ursache für den Stromausfall ist also noch unklar.

Foto: Symbolbild