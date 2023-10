Hunderte Haushalte in Rehau haben seit dem Sonntagmorgen keinen Strom mehr. Im Innenstadtbereich melden uns viele Hörer seit 5 Uhr einen Komplettausfall. In einigen Stadtteilen kommt es zu kurzen Unterbrechungen oder Schwankungen. Der Netzbetreiber bayernwerk arbeitet an der Behebung und kann bisher keine Angaben zur Dauer des Ausfalls machen.