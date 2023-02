Strom- und Gaspreisbremse: Stadtwerke Hof passen Abschlagszahlungen an

Ab dem kommenden Monat treten die Strom- und Gaspreisbremsen in Kraft. Für die Kunden der Stadtwerke Hof bedeutet das, dass sich die Abschlags- bzw. Vorauszahlungen verringern. Bis spätestens Ende des Monats sollen alle Kunden ein Schreiben mit Infos zu ihrem neuen Abschlag erhalten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtwerke Hof. Die Kunden müssen nichts weiter machen, der Abschlag wird automatisch angepasst. Die Stadtwerke schauen zudem positiv in die Zukunft: Die Preise sollen wohl noch in diesem Jahr wieder fallen. Mit den angekündigten Preissenkungen wollen die Stadtwerke Hof die fallenden Börsenpreise an ihre Kunden weitergeben. Derzeit planen sie, zu welchem Zeitpunkt sie die Senkungen weitergeben könnten, so Geschäftsführer Jean Petrahn.