Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse: So werden die Entlastungen ab März umgesetzt

Die Regierung will uns in der aktuellen Energiekrise entlasten. Dafür hat sie Energiepreisbremsen auf den Weg gebracht. Den Abschlag für Gas- und Fernwärme-Kunden für Dezember hat der Staat schon übernommen. Ab März greift dann die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse. Die wirkt auch rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Wie genau die Energiepreisbremsen funktionieren, darüber haben die Stadtwerke Hof jetzt informiert.

Von den Entlastungen profitieren vor allem private Haushalte sowie kleinere und mittlere Unternehmen.

Die Gaspreisbremse funktioniert so, dass für 80 Prozent des Jahresverbrauchs ein fester Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde entfällt. Bei Fernwärme ist der Arbeitspreis bei 9,5 Cent und für Strom bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Wer mehr als 80 Prozent der bisherigen Energie verbraucht, zahlt für jede zusätzliche Kilowattstunde den aktuellen Vertragspreis. Damit will die Regierung weiterhin Anreize zum Energiesparen schaffen. Um von den Entlastungen zu profitieren müsst ihr keine zusätzlichen Anträge stellen. Haus- und Wohnungseigentümer profitieren direkt davon – bei Mietern kommen die Entlastungen erst über die nächste Betriebskostenabrechnung an.

Hier findet ihr eine Beispiel-Rechnung von den Hofer Stadtwerken.