Strohballen und Kürbisse: Herbstmarkt in Marktredwitz mit verkaufsoffenem Sonntag

Während sich viele schon auf den ersten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt freuen, ist in Marktredwitz morgen erst einmal Herbstmarkt. Die Innenstadt ist herbstlich geschmückt mit Strohballen und Kürbissen. Zu diesem Anlass haben morgen auch die Geschäfte in der Innenstadt und im Kösseine-Einkaufs-Centrum geöffnet. Elias Rossow von der Stadt erklärt, auf was sich die Besucher sonst noch freuen dürfen:

Ab 17 Uhr dürft ihr euch einen der 500 Kürbisse sogar mit nach Hause nehmen. Ihr bekommt dazu eine Bastelanleitung für eine Vogelfutterstelle, ein Rezept für eine Kürbissuppe oder eine Anleitung zum Kürbisschnitzen. Auch in Rehau könnt ihr morgen über den Herbstmarkt am Maxplatz schlendern, die Geschäfte haben ebenfalls offen.