Striktes Handyverbot an Schulen?: Einschätzung des BLLV Oberfranken

Weniger Ablenkung und weniger Mobbing an den Schulen – Das möchte die Regierung in Großbritannien mit einem strikten Handyverbot erreichen. Die Kinder sollen ihr Handy also morgens abgeben oder es gleich ganz zuhause lassen. Aktuell gibt es die Diskussion, ob es das auch bei uns in Deutschland braucht. Henrik Schödel vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband Oberfranken hält das nicht für sinnvoll:

Henrik Schödel geht auch nicht davon aus, dass es durch ein Handyverbot weniger Mobbing an den Schulen gibt. Auch jetzt schon müssen die Schüler ihre Handys während des Unterrichts ausgeschaltet in der Tasche haben