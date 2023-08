Ob es eine Blumenwiese ist, eine Baumpatenschaft oder ein Insektenhotel. Alles, was Natur und Umwelt guttut, trägt zu einem besseren Klima bei. Münchberg nimmt am Förderprogramm des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums „Streuobst für alle“ teil. Kommunen, Vereine und Verbände bekommen dabei Streuobstbäume und geben sie an Privatpersonen weiter:

So der Münchberger Bürgermeister Christian Zuber.