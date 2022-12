Stress in der Vorweihnachtszeit: Hilfe von Telefonseelsorge und Krisendienst Oberfranken

In der Weihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel nimmt der Stress bei den meisten Menschen erheblich zu. Das belegen alle Jahre wieder repräsentative Studien. Demnach liegt die Ursache meist in nicht erfüllten Erwartungen und den gesellschaftlich stark geprägten Normen und Bräuchen. Geschenke, gutes Essen, Verwandtschaftsbesuche – und bei alle dem gut gelaunt sein. Das führt dann häufig zur Überforderung und zu Stress. Auch Einsamkeit und mentale Probleme belasten viele Menschen in dieser Zeit mehr als sonst. Wem das alles über den Kopf wächst, kann sich helfen lassen. Birgit Cronenberg, Psychologin in Bayreuth.

Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 111 0 111 und den Krisendienst Oberfranken unter 0800 655 3000.