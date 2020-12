München (dpa) – Die Umsetzung der Hygiene-Konzepte im Handel und bei Dienstleistern in Bayern soll künftig strenger kontrolliert werden. Dies hat das Kabinett am Sonntag in einer Sondersitzung in München beschlossen. Der Ministerrat verzichtete aber zunächst darauf, den Handel weiter einzuschränken. Dafür sollen Prüfer genauer schauen, ob etwa die Zahl der zulässigen Kunden und die Maskenpflicht sowie sonstige Hygieneauflagen eingehalten werden.