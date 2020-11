Strengere Corona-Regeln für bayerische Hotspots: Hofer Land muss Zügel enger ziehen

Gestern haben sich Bund und Länder auf neue Corona-Regeln geeinigt – heute hat sie das bayerische Kabinett umgesetzt. Für Hotspots gelten allerdings künftig noch strengere Regeln. Ab 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche verändert sich der Schulbetrieb, sagte Ministerpräsident Markus Söder nach der Kabinettssitzung:

Betroffene Klassen können nach fünf Tagen und einem negativen Corona-Test die Quarantäne verlassen. Außerdem müssen in Hotspots Musik- und Fahrschulen, Märkte und Wochenmärkte schließen und es soll ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen geben. In der Region betrifft das aktuell Stadt und Landkreis Hof.

Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen, müssen in Bayern außerdem künftig verpflichtend in Quarantäne.