Streit zwischen Hofer Innenstadt-Akteuren: CSU-Kreisverband fordert mehr Klarheit

Mehr Besucher nach Hof locken, die Aufenthaltsqualität verbessern und Leerstände wiederbeleben. Für die Hofer Innenstadt gibt es viele Pläne. Die Akteure, die sich an der Umsetzung beteiligen, sind sich aber oft nicht einig. Diese Kritik kommt jetzt vom CSU-Kreisverband Hof-Stadt. Zu den Beteiligten zählen demnach zum Beispiel das Stadtmarketing, die Wirtschafsförderung und die Stadtverwaltung. Der Zoff der Hofer Innenstadt-Akteure würde einer positiven Entwicklung der Innenstadt im Weg stehen, so der CSU-Kreisverband in einer Mitteilung. Die Beteiligten müssten deshalb für Klarheit in den Strukturen sorgen. Sie sollten zum Beispiel klären, wer für was zuständig ist und welche Mittel zur Verfügung stehen, heißt es.

Zumindest zwischen Stadtmarketing und der Hofer Werbegemeinschaft will Oberbürgermeisterin Eva Döhla jetzt schlichten: In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Nachmittag hat sie eine Mediation mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft angekündigt. Es geht darum grundlegend über die Zusammenarbeit zu sprechen, heißt es in der Frankenpost.