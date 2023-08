Streit zwischen Fußballfans: Beteiligter muss in U-Haft

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Fußballfans in diesem Frühjahr in Nürnberg ist einer der Beteiligten in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Mann bestehe der dringende Tatverdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Freitag mit.

Hintergrund ist demnach ein Streit zwischen Fans des 1. FC Nürnberg und Mitgliedern der organisierten Fanszene des Karlsruher SC nach einem Spiel der beiden Clubs am 8. April dieses Jahres in Nürnberg.

Wie die Behörde weiter mitteilte, sollen Karlsruher Fans vor dem Nürnberger Hauptbahnhof mehreren Club-Anhängern die Fanschals abgenommen und dabei «erhebliche Gewalt» angewendet haben. Der nun Festgenommene, den Angaben zufolge ein Mitglied der organisierten Fanszene des Karlsruher SC, soll bei dem Vorfall einem am Boden liegenden Nürnberger Fan mit dem Fuß so heftig gegen das Gesicht getreten haben, dass die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen bestanden habe. Bei den Ermittlungen zu dem Vorfall hat die Staatsanwaltschaft den Angaben zufolge am Donnerstag zudem fünf Durchsuchungsbeschlüsse im Raum Karlsruhe und Pforzheim vollstreckt.