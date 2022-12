Streit zwischen Fußball-Fans: Polizei in Plauen sucht Zeugen

Bei einem Fußballspiel kann die Stimmung der Fans schon mal überkochen. So wieder passiert in Plauen. Gestern Abend sind zwei Fangruppierungen aneinandergeraten. Das Polizeirevier Plauen sucht nach Hinweisen. Wie es im Polizeibericht heißt, verließen am Dienstagsabend zwischen 150 und 200 Personen die Sporthalle an der Wieprechtstraße. Zwischen einem 19- und zwei 22-Jährigen kam es daraufhin zum Streit. Der jüngere schlug seinen Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Einer der 22 Jahre alten Männer hat sogar das Bewusstsein verloren. Eine Gruppe von 15 Personen ist den Geschädigten daraufhin zur Hilfe geeilt. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei hat ihn jedoch wenig später gestellt. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.