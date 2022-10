Streit unter Freunden in Selb: Mann droht Kumpel mit dem Tod

Zwischen Freunden kann es schon mal zu Streitereien kommen. Es dürfte aber eher selten sein, dass sie sich mit dem Tod drohen. So passiert am Sonntagnachmittag bei einem Streit in Selb. Das meldet die Polizeiinspektion Marktredwitz heute. Der Streit hatte sich in eine Dreier-Freundesgruppe entwickelt. Ein 25-Jähriger hatte seinem 26 Jahre alten Freund zuerst mit der Faust ins Gesicht und den Bauch geschlagen. Der Dritte hat das Opfer dabei festgehalten. Schließlich hatte der 25-Jährige noch ein Messer gezückt und seinen vermeintlichen Kumpel mit dem Tod gedroht. Der Andere ist dazwischen gegangen und hat so Schlimmeres verhindert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.