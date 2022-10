Streit unter Arbeitskollegen: Mann erstochen

Ein 33-jähriger Mann hat in München zwei Arbeitskollegen mit einem Messer angegriffen und dabei einen der beiden getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 33-Jährige bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Münchner Westen am Samstag die beiden Kollegen im Alter von 28 und 50 Jahren mit dem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der 28-Jährige erlag dann am Sonntag seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Vorfall kam und worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Ein Richter ordnete den Angaben zufolge an, den 33-Jährigen in einer Psychiatrie unterzubringen.