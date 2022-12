Streit ums Einparken: Mann klaut Autoschlüssel

Ein Streit ums Einparken in Regensburg ist im Einsatz von Reizspray und dem Diebstahl eines Autoschlüssels gemündet. Ein Mann habe auf die Heckscheibe des Wagens eines 22-Jährigen geschlagen, als der mit seinem Auto einparken wollte, teilte die Polizei mit. Nach einem Schubs habe der 22-Jährige dann am Dienstagabend ein Tierabwehrspray in Richtung des Mannes gesprüht, der daraufhin den Schlüssel aus dem Auto seines Kontrahenten zog und davonlief. Den unbekannten Mann fand die Polizei zunächst nicht – dafür mit Hilfe eines Spürhundes aber immerhin den Autoschlüssel. Die Polizei ermittelte unter anderem wegen Diebstahls.