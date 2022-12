Streit um Weihnachtsoratorium kurz vor dem vierten Advent

Glühwein mit Wasser? Geht gar nicht, so sieht es zumindest das Landgericht München I. In einer am Montag (…)

Weihnachten: Bescherung, Filme und weniger Kirchenbesucher

Das Interesse an Weihnachtsgottesdiensten ist in Deutschland gesunken. Nur 15,4 Prozent gaben bei einer Umfrage an, Heilig Abend in die (…)