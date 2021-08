Streit um Mountainbike-Park am Kornberg: Landrat Berek hält dagegen

Kuchenreuther Architekten; Schneestern GmbH & Co. KG

Der Fichtelgebirgsverein will gegen den Mountainbike-Park am Kornberg klagen.

Grund ist unter anderem, dass für den Bau schützenswerte Pflanzen zerstört wurden.

Außerdem könnten sich künftig mehr Radfahrer und Wanderer auf dem Fränkischen Gebirgsweg in die Quere kommen. Trotzdem sei der Verein laut Geschäftsführer Stefan Lorke nicht generell gegen den Park.

Der Wunsiedler Landrat Peter Berek kann die Kritik genauso wenig nachvollziehen wie eine mögliche Klage. Auf dem Gebirgsweg seien schon vorher Radfahrer erlaubt gewesen. Er setze auf einen lernenden Prozess – also erst bauen, dann notfalls nachbessern. Die Behörden hätten bei den Planungen alle Seiten berücksichtigt. Er bezweifelt außerdem, dass die Mehrheit der Mitglieder des Fichtelgebirgsvereins, zu denen auch er zählt, hinter einer Klage stehen würde.