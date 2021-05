Streit um Mathe Abi 2021: Elternbeiräte der Hofer Gymnasien schreiben offenen Brief an Piazolo

„Sie haben um keine Erleichterung gebeten, lediglich auf eine faire Prüfung gehofft…“ Mit diesen Worten richten sich die Elternbeiräte der Hofer Gymnasien in einem offenen Brief an den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo. Hintergrund ist die diesjährige Mathe – Abitur Prüfung. Sie sei nicht nur viel zu schwer, sondern teils auch fehlerhaft gewesen. In dem Brief legen die Elternbeiräte dar, wie schwer die letzten beiden Schuljahre für die Hofer Abiturienten und Abiturientinnen gewesen sind. Durch hohe Inzidenzwerte sind sie zum Beispiel seit Mitte Dezember nicht einmal zwei Wochen in der Schule gewesen. In den vergangenen Wochen ist bereits eine Petition ins Leben gerufen worden. Darin wird die Anpassung des Notenschlüssels gefordert. Die Elternbeiräte bitten Piazolo in dem Brief darum, die Forderung der Petition zu erfüllen und mit Schülern, Lehrern und Eltern in einen konstruktiven Dialog zu treten.