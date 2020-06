Streit um Haus in Oberprex: Gericht hat noch kein Urteil gefällt

Das bayerische Innenministerium hat vor sechs Jahren das rechtsextreme Freie Netz Süd verboten und das Haus in Oberprex im Landkreis Hof beschlagnahmt, wogegen die Besitzerin geklagt hat. In dem Gebäude, dem leerstehenden Gasthof zum Egerländer, sollen rechtsradikale Veranstaltungen stattgefunden haben. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat vor rund zwei Jahren die Klage abgewiesen. Daraufhin hat die Mutter des führenden Neonazis Tony Gentsch Berufung eingelegt. Jetzt sollte der bayerische Verwaltungsgerichtshof eigentlich entscheiden, ob die Enteignung rechtmäßig gewesen ist – ein Urteil hat er Medienberichten zufolge aber nicht gefällt. Man wolle sich in den kommenden zwei Wochen beraten und dann eine Entscheidung treffen.