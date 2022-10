Streit um Großen Kornberg: Klage gegen Radfahrverbot

Eigentlich sollten schon längst Mountainbiker am Großen Kornberg fahren können. Doch lange gab es Streitigkeiten zwischen Naturschützern, Wanderern, Radfahrern und den Behörden, federführend vor allem die Landkreisen Hof und Wunsiedel. Der Landesbund für Vogelschutz hatte sogar gegen den Mountainbike-Park geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte einen vorläufigen Baustopp verhängt, allerdings nicht wegen des Vogelschutzes, sondern weil In den Bauvorlagen ein konkretes Betriebskonzept gefehlt hat. Seitdem gibt es kaum Neuigkeiten, wie es am Kornberg weitergeht. Bis jetzt.

Nun gibt es erneut eine Klage in Sachen Großer Kornberg, das geht aus Informationen des Verwaltungsgerichts Bayreuth hervor. Diesmal ist die Motivation für die Klage aber offensichtlich eine komplett andere. Es geht um eine Allgemeinverfügung des Landkreises Hof aus dem Sommer letzten Jahres. Zum Schutz von Tieren wurde damals ein Radfahr-Verbot auf Wegen und abseits von Wegen festgelegt. Gegen diese Verbote geht nun ein Kläger vor. Die Verhandlung am Verwaltungsgericht ist für Dienstag angesetzt.