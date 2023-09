Streit um geplantes Gewerbegebiet in Regnitzlosau: Möglicher Bürgerentscheid Thema im Gemeinderat

Die Liste der Tagesordnungspunkte für die Gemeinderatssitzung in Regnitzlosau ist heute Abend sehr lang, sagt Bürgermeister Jürgen Schnabel. Der wichtigste Punkt dürfte wohl der Streit um das geplante Gewerbegebiet in Draisendorf sein. 15 Hektar wäre das groß, erweiterbar auf 34 Hektar. Eine Bürgerinitiative will mit einem Bürgerentscheid gegen die Pläne vorgehen und hat offenbar genügend Unterschriften gesammelt.

Flächenfraß ist wohl das größte Gegenargument der Kritiker. Bürgermeister Jürgen Schnabel kann das nur bedingt verstehen. Das letzte Gewerbegebiet habe die Gemeinde vor 30 Jahren ausgeschrieben. Zudem sei die Fläche im Vergleich zur Größe der Gemeinde relativ klein.

Eine zu hohe Verkehrsbelastung in Draisendorf erwartet er durch die gute Anbindung an eine Kreisstraße ebenfalls nicht. Trotzdem geht Schnabel davon aus, dass der Gemeinderat heute Abend für einen Bürgerentscheid abstimmt. Die Gemeinde will die Bürger bis dahin noch besser informieren, in der Hoffnung, dass das Gewerbegebiet doch geplant werden kann.